We wrześniu Fernando Santos pożegnał się z funkcją selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni pod wodzą Portugalczyka rozczarowywali i znacząco utrudnili sobie kwestię awansu na Euro 2024. Niespodziewanie 69-latek na początku listopada ponownie zawitał do Polski.

Takie informacje przekazali dziennikarze Sport.pl. Były selekcjoner reprezentacji Polski miał przybyć do nad Wisłę jeszcze przed listopadowym zgrupowaniem. Jego wizyta nie miała jednak związku z pracą w PZPN. Zamiast do Warszawy, szkoleniowiec udał się do Krakowa. Odwiedził tam restaurację kucharza reprezentacji Tomasza Leśniaka.

- Trener Santos rzeczywiście odwiedził niedawno mój lokal Bistro Bene w Krakowie. Trochę mnie to zaskoczyło, to była spontaniczna wizyta. Obsługa przekazała mi, że jest gość z zagranicy, który chciałby zamienić ze mną słowo. Tym kimś był właśnie Santos. Przywitaliśmy się, porozmawialiśmy z dziesięć minut, trener przy okazji podziękował za współpracę na zgrupowaniach. Zamówił steka z dodatkami i tyle. To była miła wizyta - mówi Leśniak w rozmowie ze Sport.pl. Na ten moment nie wiadomo, w jakim jeszcze celu Portugalczyk odwiedził stolicę Małopolski.

Przypomnijmy, że Santos został selekcjonerem kadry Biało-Czerwonych w styczniu tego roku. Na tym stanowisku zastąpił Czesława Michniewicza. Jego wybór spotkał się ze sporą aprobatą. Portugalski szkoleniowiec uchodził za uznanego fachowca, który w swoim dorobku miał mistrzostwo Europy wywalczone z reprezentacją Portugalii w 2016 roku. Jego kadencja w Polsce okazała się jednak kompletnym niewypałem.

Drużyna narodowa pod jego wodzą grała słabo, a do tego nie osiągała zadowalających wyników. Do historii polskiej piłki przeszła klęska z Mołdawią w Kiszyniowie. Kolejne straty punktów sprawiły, że sprawa awansu Polski na Euro 2024 uległa znacznemu skomplikowaniu. We wrześniu po porażce 0:2 z Albanią PZPN podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Santosem. Jego miejsce zajął Michał Probierz.

mtu, Polsat Sport