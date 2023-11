Czas na hit francuskiej Ligue 1. W piątkowy wieczór Paris Saint-Germain zmierzy się z AS Monaco. Obie ekipy w tabeli dzielą zaledwie trzy punkty. Relacja i wynik na żywo meczu Paris Saint-Germain - AS Monaco na Polsatsport.pl

W ostatnim czasie w lidze PSG radzi sobie naprawdę dobre. Po raz ostatni paryżanie stracili punkty pod koniec września w meczu z Clermont. Od tamtej pory na krajowym podwórku regularnie wygrywają. Przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Luisa Enrique pokonali na wyjeździe Reims 3:0. Wszystkie trzy gole dla PSG strzelił Kylian Mbappe.

Tym razem do stolicy Francji przyjedzie AS Monaco. Ekipa z Księstwa to aktualnie trzecia drużyna Ligue 1. Prowadzi PSG, a wiceliderem jest OGC Nice. W tygodniach poprzedzających przerwę reprezentacyjną monakijczycy radzili sobie w kratkę. Najpierw przegrali z Lille, po czym wygrali z Brestem. Następnie podzielili się punktami Le Havre.

Czy paryżanie dopiszą do swojego dorobku kolejną wygraną i umocnią się na prowadzeniu w lidze? Czy może goście sprawią niespodziankę?

Relacja i wynik na żywo meczu Paris Saint-Germain - AS Monaco na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

mtu, Polsat Sport