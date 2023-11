Arriva Twarde Pierniki Toruń nie dały szans rywalowi

Spotkanie na początku był bardzo wyrównane, ale było to spowodowane m. in. słabszą skutecznością obu ekip. Po trafieniach Janisa Berzinsa i Birama Faye oraz rzutach wolnych Kacpra Młynarskiego goście uciekali na sześć punktów. Straty starali się odrabiać głównie Bartosz Diduszko i Aaron Cel. M. in. dzięki akcji Mateusza Szczypińskiego po 10 minutach było 17:21. W drugiej kwarcie po kolejnym zagraniu Faye różnica wzrosła aż do ośmiu punktów. Arriva Twarde Pierniki krok po kroku zbliżały się do przeciwników. W końcu zanotowały rewelacyjną serię 15:0 i m. in. dzięki trafieniom Arika Smitha oraz Wojciecha Tomaszewskiego były lepsze już o siedem punktów. Późniejsza akcja tego ostatniego ustaliła wynik spotkania po pierwszej połowie na 43:32.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Srdjana Suboticia zaczął świetnie grać w kontrze i po kolejnym zagraniu wykończonym przez Arika Smitha różnica wzrosła do 21 punktów. Muszynianka Domelo Sokół - grająca bez swojego lidera - nie była w stanie nawiązać rywalizacji. Pojedyncze akcje Kacpra Młynarskiego i Marcina Nowakowskiego nie wystarczały. Po 30 minutach było 63:49. W kolejnej części meczu gospodarze cały czas kontrolowali wydarzenia na parkiecie, a ekipa trenera Marka Łukomskiego nie mogła odrobić strat. Starali się to zrobić Faye i Nowakowski, ale to ciągle było za mało. W ważnych momentach trafiał Goran Filipović, a Arriva Twarde Pierniki zwyciężyły ostatecznie 81:69.

Arriva Twarde Pierniki Toruń - Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 81:69 (17:21, 26:11, 20:17, 18:20)

Arriva Twarde Pierniki Toruń: Arik Smith 22, Aaron Cel 17, Goran Filipovic 17, Wojciech Tomaszewski 11, Aljaz Kunc 6, Bartosz Diduszko 5, Trey Diggs 2, Mate Vucic 1

Muszynianka Domelo Sokół Łańcut: Biram Faye 18, Kacper Młynarski 14, Adam Kemp 11, Marcin Nowakowski 11, Janis Berzins 8, Filip Struski 3, Mateusz Szczypiński 2, Tyler Cheese 2, Mikołaj Płowy 0

MC, plk.pl