Jagiellonia, która w tym sezonie wygrała wszystkich siedem meczów u siebie, z dorobkiem 30 punktów zajmuje drugiej miejsce w tabeli, o trzy wyprzedza ją Śląsk Wrocław. Gliwiczanie są w tabeli na dwunastym miejscu i mają 17 punktów.

- Cele mamy niezmienne od początku sezonu, chcemy wygrać każdy mecz i tak do tego podchodzimy. Skupiamy się na kolejnym meczu i teraz myślimy tylko o spotkaniu z Piastem - mówił w czwartek na przedmeczowej konferencji prasowej trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

- Mam takie podejście do statystyk, że one są fajne, ale to już nic nie znaczy. Nic nie znaczy, że wygraliśmy wszystko u siebie do tej pory, a Piast nie wygrał jeszcze meczu na wyjeździe w tym sezonie i że dużo remisuje. Przyjedzie drużyna, która od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty będzie chciała nam zabrać punkty, a my będziemy chcieli zrobić wszystko, by potwierdzić naszą dyspozycję - mówił szkoleniowiec.

- Przedmeczowa statystyka nie wygra za nas spotkania. To jest fajne, ale w żaden sposób nie pomaga nam w przygotowaniu do spotkania ani nie ułatwia zadania, które stoi przed nami" - dodał. O Piaście Gliwice mówił, że to dobrze zorganizowana drużyna zarówno w obronie, jak i ataku. "Fakt jest taki, że stwarza sobie sytuacje, na pewnym etapie ich nie wykorzystywał, dlatego też pewnie tych punktów ma mniej, niż by chciał - ocenił trener Jagiellonii.

Siemieniec przyznał, że przerwa na mecze reprezentacji przydała się jego zespołowi, który w ostatnim czasie rozgrywał mecze co kilka dni, do tego spotkania wyjazdowe oraz zaległe mecze i występy w Pucharze Polski tak się ułożyły, że dwa razy Jagiellonia miała minizgrupowania poza Białymstokiem, by nie wracać do domu i nie tracić sił na podróże.

Jak to ujął szkoleniowiec, ten czas przybliżył niektórych zawodników do powrotu na boisko, ale jeszcze nie są w pełni gotowi; wymienił w tym kontekście pomocników Wojciecha Łaskiego i Aureliena Nguiambę. Za to trenuje już normalnie z zespołem napastnik Afimico Pululu, do końca tej rundy rozgrywek kibice nie zobaczą za to na pewno obrońcy Bojana Nastica oraz pomocnika Jarosława Kubickiego, którzy leczą poważne kontuzje.

W meczu z Piastem nie zagra też pomocnik Nene, który musi pauzować za nadmiar żółtych kartek.

Relacja na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

MC, PAP