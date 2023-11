Mecz Ślepska Malow z Treflem zainauguruje 8. kolejkę ekstraklasy. Gdańszczanie jadą do Suwałk po bolesnej przegranej we własnej hali. Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - Trefl Gdańsk w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.