Przed nami 8. kolejka PlusLigi. Nie zabraknie w niej ciekawych konfrontacji. Transmisje na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Kiedy i o której godzinie zostaną rozegrane mecze? Sprawdź terminarz i plan transmisji 8. kolejki PlusLigi.

Spotkanie MKS Ślepsk Malow Suwałki – Trefl Gdańsk zainauguruje w piątek 8. serię spotkań PlusLigi. Faworytem będą notujący udany początek sezonu gdańszczanie, choć w poprzedniej kolejce obie ekipy wyraźnie przegrały – suwalczanie 0:3 z Bogdanką LUK na wyjeździe, a Trefl 0:3 u siebie z Projektem.

Sobotnie zmagania rozpocznie interesujące starcie PGE GiEK Skra Bełchatów – Projekt Warszawa. Gospodarze słabo rozpoczęli rozgrywki, wygrali dwa z sześciu spotkań, a w ostatnim meczu przegrali 1:3 w starciu z beniaminkiem w Częstochowie. W Projekcie nastroje zupełnie inne – drużyna ma serię siedmiu zwycięstw, a w poprzedniej serii spotkań wygrała 3:0 na trudnym terenie w Gdańsku.

Drugi mecz zaplanowany na ten dzień to konfrontacja Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom-Każany Lwów. Wydaje się, że dotknięci plagą kontuzji kędzierzynianie, najgorsze mają już za sobą. Świadczą o tym zwycięstwa 3:0 nad Enea Czarnymi w PlusLidze i 3:1 nad Olympiakosem w Lidze Mistrzów. ZAKSA ma bilans meczów 5–2, a drużyna ze Lwowa 2–5. W poprzedniej kolejce przegrała 0:3 z mistrzem Polski Jastrzębskim Węglem. Jak poradzi sobie w starciu z wicemistrzem?

W meczu Jastrzębski Węgiel – KGHM Cuprum Lubin faworytem będzie drużyna gospodarzy. Jastrzębianie to jedna z dwóch - obok Projektu - niepokonanych drużyn w PlusLidze, w dotychczasowych siedmiu meczach nie stracili nawet punktu i są na pierwszym miejscu w tabeli. Ostatnio pewnie ograli w Wieluniu Barkom-Każany 3:0. Lubinianie mają na koncie dwa zwycięstwa, w poprzedniej kolejce ulegli u siebie 0:3 Aluron CMC Warcie.

PSG Stal Nysa – Enea Czarni Radom to pierwszy z meczów zaplanowanych na niedzielę. Drużyna z Nysy w poprzedniej kolejce wygrała drugi mecz w sezonie, pokonując 3:1 GKS Katowice. W tabeli po siedmiu kolejkach jest jednak w czołowej ósemce, dzięki dziesięciu zdobytym punktom. Enea Czarni to najsłabsza drużyna początku rozgrywek. Radomianie wygrali zaledwie jednego seta, a ostatnio przegrali 0:3 z ZAKSĄ.

Ciekawie zapowiada się starcie Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Asseco Resovia. Beniaminek PlusLigi już kilka razy postraszył faworytów. Poprzednia seria spotkań przyniosła bardzo cenne zwycięstwo 3:1 w meczu z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Asseco Resovia w lidze pewnie wygrała z Indykpolem AZS 3:0, ale poniosła bolesną porażkę 1:3 z Tours VB w Champions League.

Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin to trzeci z meczów, które zostaną rozegrane w niedzielę. Będzie to starcie sąsiadów w tabeli – obie ekipy mają bardzo podobny bilans (15 punktów, mecze 5–2). W poprzedniej kolejce Jurajscy Rycerze wygrali na wyjeździe 3:0 z KGHM Cuprum. Lublinianie, również w trzech setach, ograli u siebie Ślepsk Malow.



Ósmą kolejkę zakończy poniedziałkowe spotkanie Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice. Gospodarze nie mogą być zadowoleni z początku sezonu. Ponieśli już trzy porażki, ostatnio 0:3 w Rzeszowie. GKS to jedna z dwóch drużyn bez zwycięstwa, a dorobek poprzednich spotkań to zaledwie jeden punkt. Poprzednia kolejka to 1:3 z PSG Stalą na swoim terenie. Czy ekipa ze Śląska zdoła przełamać się w Iławie?

Terminarz i plan transmisji meczów 8. kolejki PlusLigi:





2023-11-24: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Trefl Gdańsk (piątek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-25: PGE GiEK Skra Bełchatów – Projekt Warszawa (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-25: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom-Każany Lwów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-25: Jastrzębski Węgiel – KGHM Cuprum Lubin (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-26: PSG Stal Nysa – Enea Czarni Radom (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-26: Exact Systems Hemarpol Częstochowa – Asseco Resovia Rzeszów (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-26: Aluron CMC Warta Zawiercie – Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2023-11-27: Indykpol AZS Olsztyn – GKS Katowice (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport