Rzut karny i dwie czerwone kartki! Wielkie emocje w derbach Trójmiasta

Pierwsza połowa derbów rozgrywana była w trudnych warunkach. Warto bowiem zaznaczyć, że na początku meczu w Gdyni bardzo intensywnie padał śnieg. Chociaż ze względu na widoczność białą piłkę zmieniono na pomarańczową, to nadal nie była ona łatwa do opanowania na zaśnieżonym boisku.

Bardzo możliwe, że to właśnie przez trudne warunki panujące na placu gry w pierwszej połowie kibice nie widzieli zbyt wielu groźnych akcji. Co prawda gospodarze byli bliżej otwarcia wyniku spotkania, ale podopieczni Wojciecha Łobodzińskiego nie potrafili skutecznie zakończyć stwarzanych przez siebie sytuacji. Piłkarze schodzili na przerwę przy bezbramkowym remisie.

Pierwsza bramka padła chwilę po rozpoczęciu drugiej połowy. Andrei Chindris najpierw nie trafił piłki, a gdy dopadł do niej Karol Czubak, to rumuński defensor sfaulował rywala we własnym polu karny. Szymon Marciniak, który prowadził to spotkanie, natychmiast wskazał na jedenasty metr. Chociaż stojący między słupkami bramki Lechii Bogdan Sarnavskyi wyczuł intencję Michała Marcjanika, to doświadczony obrońca był w stanie zamienić ten stały fragment gry na gola.

Goście próbowali odpowiedzieć na trafienie rywali. Wydawało się, że pomoże im w tym sytuacja, która miała miejsce w 76. minucie. To właśnie wtedy Marcjanik otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartę. Mimo to Lechia nie była już w stanie nawet doprowadzić do wyrównania. Jeszcze przed ostatnim gwizdkiem Marciniak pokazał kolejny czerwony kartonik. Tym razem za przepychankę na boisku drugą żółtą kartkę otrzymał Maksym Khlan. Ostatecznie derby Trójmiasta zakończyły się jednobramkowym zwycięstwem klubu z siedzibą w Gdyni.

Po tym spotkaniu Arka plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli z pięcioma punktami przewagi nad Odrą. Lechia jest natomiast trzecia z "oczkiem" straty do drużyny z Opola.

Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 1:0 (0:0)

Bramka: Michał Marcjanik 54

Arka Gdynia: Paweł Lenarcik - Przemysław Stolc, Michał Marcjanik, Martin Dobrotka, Dawid Gojny - Sebastian Milewski (Michał Borecki 90+2), Janusz Gol, Hubert Adamczyk - Kacper Skóra (Kasjan Lipkowski 73), Karol Czubak, Olaf Kobacki (Marcel Predenkiewicz 90+2)

Lechia Gdańsk: Bogdan Sarnavskyi - Milosz Kałahur (Dominik Pila 71), Andrei Chindris, Elias Olsson, Dawid Bugaj - Jan Biegański (Louis D'Arrigo 71), Rifet Kapic - Maksym Khlan, Kacper Sezonienko (Jakub Sypek 62), Camilo Mena - Tomas Bobcek (Łukasz Zjawiński 67)

Czerwone kartki: Michał Marcjanik 76, Maksym Khlan 90