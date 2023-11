Słynny siatkarz skazany na karę więzienia! Wywołał ogromny skandal

Wallace de Souza, słynny brazylijski siatkarz, usłyszał wyrok w związku ze słowami na temat prezydenta Brazylii. 36-latek został skazany na karę więzienia, jednak wszystko wskazuje na to, że ostatecznie nie trafi za kraty.

W lutym tego roku wywołał ogromny skandal w Brazylii. W mediach społecznościowych opublikował post, w którym - jak się wydaje - popierał przemoc wobec prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy. Wallace jest zwolennikiem byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Skrajnie prawicowy polityk przegrał w październiku 2022 roku walkę o prezydenturę z Lulą.



Na początku stycznia, po objęciu stanowiska przez Lulę, w Brazylii doszło do zamieszek. Zwolennicy byłego prezydenta nie mogli pogodzić się z porażką i szturmowali siedziby najwyższych ośrodków władzy. Policja aresztowała około 1800 uczestników zajść, których oskarżono o "wandalizm, stosowanie przemocy i udział w aktach terrorystycznych". W tej napiętej sytuacji w kraju oliwy do ognia dolał Wallace. Zapytał on obserwujących jego profil na Instagramie, czy... "strzeliliby Luli w twarz z pistoletu kaliber 12".

Wpis został szybko usunięty, a siatkarz opublikował wideo z przeprosinami. Stwierdził w nim, że nie sugerował nikomu przemocy i nienawiści. Postawa siatkarza doprowadziła jednak do ogromnego skandalu, a jego ówczesny Sada Cruzeiro go zawiesił. Urzędnicy wezwali prokuratora generalnego do wszczęcia działań prawnych. Sprawą zajął się również Brazylijski Komitet Olimpijski, zawieszając siatkarza, jeśli chodzi o ewentualne występy w kadrze.



Sprawa ostatecznie trafiła do sądu i właśnie poznaliśmy wyrok. Jak się okazało, Wallace został skazany na trzymiesięczną odsiadkę w więzieniu. Za kraty jednak nie trafi - na mocy wyroku mógł zapłacić grzywnę w wysokości 20 tysięcy brazylijskich reali i tym samym uniknąć kary więzienia.

📰 Wallace Souza, oposto do Sada Cruzeiro, que foi condenado a 03 meses e 15 dias de detenção por instigar a prática do crime de homicídio contra o presidente Lula da Silva, teve pena substituída pela multa no valor de R$ 20 mil 👇https://t.co/91xFXvEVex — Portal Vôlei Brasil 🏐🇧🇷 (@portal_volei) November 22, 2023

36-latek to niezwykle utytułowany siatkarz, który z reprezentacją Brazylii zdobył między innymi złoto olimpijskie w 2016 roku. W drużynie narodowej występował od 2009 roku.

BS, Polsat Sport