Sport i biznes sportowy spotkały się w Warszawie. VI Kongres SBP już za nami

Już po raz szósty Stowarzyszenie Sport Biznes Polska zgromadziło w jednym miejscu najważniejszych przedstawicieli świata sportu i biznesu sportowego. Kolejna edycja wydarzenia okazała się kolejnym sukcesem Organizacji. Podczas dwóch dni w Hotelu Hilton Warsaw City gościło ponad 1000 przedstawicieli branży nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Z kolei blisko 800 osób śledziło transmisję konferencji online.

Na 5 kongresowych scenach wystąpiło 130 topowych ekspertów. Agenda wydarzenia ponownie została podzielona zgodnie z sektorami branży, tj. na organizacje sportowe, sponsorów sportu, Jednostki Samorządu Terytorialnego, infrastrukturę sportową i branżę rozrywkową. Tym sposobem podczas jednego dnia możliwe było spotkanie i wysłuchanie, m.in. przedstawicieli europejskich komitetów olimpijskich (polskiego, czeskiego i słowackiego), klubów Starego Kontynentu (AS Monaco, Istanbul Başakşehir) czy też reprezentantów światowych brandów (Nina Tsimpouli - Head of Sports OperationsTik Tok, Daniela Bauer - Global Head Of Partnerships Allianz, Andy Payne - Global Chief Creative OfficerInterbrand)

Gwoździem programu okazały się rozmowy One on One z wybitnymi sportowcami światowego formatu. Swoimi doświadczeniami z pracy w roli dyrektora sportowego "Dumy Katalonii" podzielił się Eric Abidal. Były piłkarz FC Barcelony w rozmowie z Olivierem Jaroszem (LTT Sports) zaskoczył słuchaczy, m.in. stwierdzając, że również Robert Lewandowski ma predyspozycje do zostania czołowym dyrektorem sportowym.

O historii swoich sukcesów, pasji do sportu i kulisach wzorcowych kooperacji ze sponsorami opowiedzieli również polscy sportowcy. Pięciokrotny mistrz świata Strongman, wieloletni zawodnik MMA i legenda polskiego sportu Mariusz Pudzianowski w rozmowie z Łukaszem Łazarewiczem, przewodniczącym rady nadzorczej BETFAN, opowiedział o współpracy ambasadorskiej z bukmacherem. Uczestnicy mieli również wyjątkową okazję wysłuchać rozmowy z Robertem Kubicą na chwilę przed oficjalnym ogłoszeniem dołączenia najpopularniejszego polskiego kierowcy rajdowego do zespołu Ferrari.



Oprócz wartości merytorycznej Kongresy Sport Biznes Polska niosą za sobą ogromny potencjał networkingowy. Jak podają Organizatorzy, tylko pierwszego dnia wydarzenia uczestnicy umówili ponad 300 spotkań za pośrednictwem dedykowanej platformy, a rozmowy trwały do ostatnich minut konferencji. O atrakcję dla gości zadbali również partnerzy Kongresu. Globalny operator zakładów bukmacherskich Grupa Superbet słynie z niestandardowych aktywacji. Tym razem jako oficjalny partner VI Kongresu SBP, bukmacher przygotował specjalną strefę relaksu i aktywności. Jednym z jej elementów był dart, w którym oprócz rozmaitych gadżetów można było wygrać... rok darmowej jazdy nowym, hybrydowym Fiatem 500.

Nierozłącznym elementem jesiennej edycji jest również rozstrzygnięcie Plebiscytu Liderów Sport Biznes Polska. Podczas uroczystej ceremonii Organizatorzy uhonorowali 40 przedstawicieli świata sportu i biznesu sportowego za ich wkład w rozwój branży. Wśród nagrodzonych znalazły się, takie osoby jak: Marcin Herra – Wiceprezes zarządzający Legii Warszawa, Otylia Jędrzejczak – Prezeska Zarządu Polskiego Związku Pływackiego, Piotr Pykel (Zastępca Dyrektora ds. Sportu Telewizji Polsat), czy Magdalena Sekuła - Prezes Zarządu ERGO Arena.

Drugi dzień konferencji upłynął pod znakiem praktycznych szkoleń. Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję pogłębić poruszane wcześniej zagadnienia, pracując bezpośrednio z zaproszonymi ekspertami. Do wyboru były m.in. warsztaty prowadzenia social media w sporcie, podczas których swoją wiedzą podzielił się Michał Bartnicki - Manager ds. mediów społecznościowych PZPN, ale również tematy skutecznej współpracy z mediami, digitalizacji w sporcie, czy nowych trendów i rozwiązań w aktywacji projektów sponsoringowych w sporcie.

Organizatorzy wydarzenia ustawili poprzeczkę bardzo wysoko i po raz kolejny udowodnili, że polskie wydarzenia mogą być równie wartościowe, co te zagraniczne. Jak podaje Sport Biznes Polska kolejne wydarzenie już w marcu!

