Stal Rzeszów podejmie w meczu otwierającym sobotnią rywalizację w Fortuna 1 Lidze Górnika Łęczna. Gospodarze zajmują 13. miejsce, a nad strefą spadkową mają tylko cztery punkty zapasu. Nic więc dziwnego, że chcą poprawić swoją lokatę.

W sobotę nie będzie im jednak łatwo. Górnik to bowiem obecnie czwarta siła ligi.

To, co rzuca się w oczy w kontekście drużyny z Łęcznej, to ogromna liczba remisów. Podopieczni Ireneusza Mamrota dzielili się punktami z przeciwnikami aż osiem razy. To najwyższy wynik w lidze. Poza tym "Górnicy" odnieśli sześć zwycięstw i tylko raz musieli pogodzić się z porażką.

Relacja i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

JŻ, Polsat Sport