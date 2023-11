Wisła Kraków rozgrywa swój drugi sezon w Fortuna 1 Lidze. Podobnie jak przed rokiem - celem zespołu jest powrót do elity. Na razie nie wszystko układa się jednak po myśli "Białej Gwiazdy", która po 15 kolejkach ma na koncie 22 punkty. Wygrała pięć spotkań, trzy przegrała i aż siedem zremisowała.

Przed rozpoczęciem sobotnich spotkań Wisła zajmowała dziewiąte miejsce. Musi seryjnie zdobywać punkty, aby zniwelować straty i wrócić do ligowej czołówki.

W 16. kolejce krakowianie zmierzą się z GKS-em Katowice, który zajmuje 11. miejsce. Do Wisły traci tylko dwa punkty - jest to więc ważny mecz dla obu ekip.

- Na pewno czeka nas twardy mecz. GKS Katowice gra bardzo twardo i w tym aspekcie musimy podjąć rywalizację na wysokim poziomie. Kolejna rzecz to jest to zespół, który bardzo lubi bronić się nisko w ustawieniu 5-4-1. A jest niesamowicie groźny w tej fazie przejścia do ataku, bo wychodzi naprawdę szybkimi, agresywnymi atakami, więc musimy być też tutaj czujni, żeby nie pozwolić rozpędzić się rywalowi. No i ostatnia rzecz to stały fragment gry w ofensywie. Wzrost imponujący, bo 4-5 zawodników po 190 centymetrów plus, więc ten aspekt na pewno musimy wziąć pod uwagę i zabezpieczyć się przed tym jak najlepiej - powiedział trener Wisły, Radosław Sobolewski.

Relacja i wynik na żywo meczu Wisła Kraków - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

