Starcie Wisły Kraków z GKS-em Katowice to niewątpliwie jeden z klasyków ligi polskiej. Oba zespoły przed laty należały do krajowej czołówki, ale w sobotnie popołudnie zmierzą się w ramach 16. kolejki Fortuna 1 Ligi. Transmisja w Polsacie Sport Extra oraz Polsacie Box Go.