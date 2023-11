Jeszcze tylko jeden krok! Polskie siatkarki coraz bliżej sukcesu

Po zwycięstwach w meczach z Ukrainą (3:2), Estonią (3:0), Litwą (3:0) oraz Azerbejdżanem (3:0), polskie siatkarki zmierzyły się z reprezentacją Gruzji. I tym razem wygrały bardzo pewnie, rozstrzygając mecz w trzech setach.

Premierowa partia zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Polek 25:16. W drugiej odsłonie było podobnie, choć tym razem rywalki zdołały dobrnąć do bariery dwudziestu zdobytych punktów (25:20). W trzecim secie, po wyrównanym początku, reprezentacja Polski przejęła inicjatywę i pewnie wygrała 25:17.

Najwięcej punktów dla Polski wywalczyły Gabriela Robińska (14), Natasza Ornoch (13) i Weronika Janusz (12); dla Gruzji – Magda Kobaidze (14) i Mariam Mushkudiani (12). Polki były skuteczniejsze w ataku (46%–32%), lepiej punktowały zagrywką (6–3) i blokiem (9–5).

W ostatnim spotkaniu turnieju Polki zagrają z gospodyniami – Łotyszkami. Jeśli wygrają to starcie, uzyskają awans do mistrzostw Europy 2024. Szansę na wyprzedzenie Polski przed ostatnią kolejką ma jeszcze tylko reprezentacja Ukrainy, która ma na koncie cztery zwycięstwa i traci do liderek jeden punkt.

Polska – Gruzja 3:0 (25:16, 25:20, 25:17)

RM, Polsat Sport