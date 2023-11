Mocny apel napastnika Wisły Kraków! "Nie próbujmy iść w kierunku patologii"

Sobczak w pomeczowym wywiadzie odniósł się do decyzji innych klubów w lidze, które nie chcą przyjmować na swoje obiekty kibiców Wisły. Ostatnio takie oświadczenie wydała Bruk-Bet Termalica Nieciecza ws. meczu zaplanowanego na 1 grudnia 2023 roku.

Wcześniej w tym sezonie podobne decyzje podejmowały m.in. Podbeskidzie Bielsko-Biała czy Lechia Gdańsk.

- Widzieliśmy, jaka tu dziś panowała atmosfera, jakie to było piłkarskie święto. Nie próbujmy iść w kierunku odpowiedzialności zbiorowej, nie próbujmy iść w kierunku patologii piłkarskiej - powiedział Sobczak, podkreślając, że nie boi się w tym przypadku mocnych słów.

- Jadąc do Bielska czekaliśmy na naszych kibiców, a oni w licznej grupie stali pod bramą. Nie wiem, kto stwarza większe zagrożenie. Dla mnie ci, którzy stoją pod bramą. Jest wielu ludzi, którzy czekają, żeby ta sytuacja się wyjaśniła - dodał napastnik.

Termalica w swoim komunikacie powołuje się na uchwały nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"W dniu 5 sierpnia 2023 r. w Radłowie (a więc w sąsiedniej gminie w stosunku do gminy Żabno, na terenie której znajduje się miejscowość Nieciecza) w trakcie turnieju kibiców Unii Tarnów doszło do tragicznego incydentu z udziałem m in. kibiców Wisły Kraków, w trakcie którego poniósł śmierć kibic innej drużyny" - motywuje zarząd klubu.

"W świetle powyższego w przypadku udziału zorganizowanej grupy kibiców drużyny Wisły Kraków w trakcie planowanej na dzień 1 grudnia 2023 r. powyższej imprezy masowej zachodzi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników tej imprezy" - czytamy.

