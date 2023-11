Trenerem Warty jest 33-letni Dawid Szulczek, który prowadzi ten zespół od listopada 2021 roku i mimo skromnego budżetu klubu utrzymuje go w najwyższej klasie rozgrywkowej.

- Według mnie Warta w pełni wykorzystywała swoje możliwości w każdym sezonie w ekstraklasie. Nie zapominajmy, że w zeszłym tygodniu pokonali Lech Poznań 3:0 w meczu kontrolnym. Grają odważnie, walczą w pressingu, ale mamy na to pewne rozwiązania. Mam nadzieję, że zagramy z odpowiednią odwagą w ataku, ale nie będziemy zapominali także o obronie - kontynuował niemiecki trener.

12 listopada przed przerwą na mecze reprezentacji Legia bezbramkowo zremisowała na własnym stadionie z Lechem Poznań.

- Brakowało nam w ostatnim czasie impetu w finalnej części boiska. Być może w spotkaniu z Lechem zabrakło trochę chłodnej głowy. Jeżeli będziemy skuteczni, to zdobędziemy trzy punkty. Zrobimy to dla nas, dla naszych kibiców i dla "Żylety", która będzie obchodziła 50-lecie - zapowiedział Runjaic.

Legia w 14 meczach zdobyła 24 punkty i zajmuje szóste miejsce w lidze. Do prowadzącego Śląska traci aż dziewięć punktów, choć wrocławianie rozegrali o jedno spotkanie więcej.

- Chciałbym zdobyć komplet punktów w najbliższych meczach. Wiemy jednak, że do tej pory w rozgrywkach ekstraklasy nie prezentowaliśmy się tak, jak należy. Sami sprezentowaliśmy sobie taką sytuację i teraz sami musimy się z niej wydźwignąć. Najgorszy był dla nas październik, który będzie ciągnął się za nami do końca sezonu. Mam nadzieję, że zwieńczymy jednak sukcesem etap, w którym to my będziemy gonić czołówkę. Wyciągnęliśmy lekcje, co widać po postawie drużyny. Liczę na to, że nasza defensywa będzie prezentowała się tak dobrze, jak miało to miejsce w ostatnich tygodniach. Musimy popracować jeszcze nad przebojowością w ataku i większą skutecznością pod polem karnym - oznajmił Runjaic.

W meczu z Wartą za żółte karki będzie pauzować Steve Kapuadi. To niejedyny obrońca Legii, który nie będzie dostępny na sobotni mecz.

- Niestety, drobną kontuzję ma Augustyniak. Rafał na początku rozpoczął z nami jednostkę treningową, którą musiał przedwcześnie przerwać. Wszyscy mocni pracują nad tym, aby jak najszybciej powrócił do drużyny - poinformował.

Do końca roku kalendarzowego piłkarze Legii we wszystkich rozgrywkach rozegrają jeszcze osiem spotkań.

- Przerwę reprezentacyjną poświęciliśmy na treningi i odświeżenie. Dla nas najbliższy okres będzie bardzo gorący. Mówimy o najważniejszych pojedynkach. Zostając w tematyce kolarskiej – przed nami królewski etap. Chcemy awansować do kolejnej rundy pucharu i zachować dystans do czołówki w ekstraklasie. Pomimo szarych i nieprzyjemnych warunków atmosferycznych, przed nami przepełnione emocjami, gorące tygodnie. Wszyscy patrzymy na przyszłość pozytywnie. Jeżeli uda nam się poradzić z tym wyzwaniem, to wtedy będziemy mogli udać się na zasłużony urlop - zakończył Runjaic.

Relacja na żywo z meczu Legia Warszawa - Warta Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:00.

MC, PAP