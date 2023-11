Przed przerwą na mecze międzypaństwowe Pogoń zremisowała 1:1 z mistrzem kraju, Rakowem Częstochowa. Za swój występ "Duma Pomorza" zebrała pozytywne recenzje, świadczące o tym, że zespół jest w dobrej formie.

ZOBACZ TAKŻE: Dwunasty remis Piasta Gliwice w sezonie. Tym razem w Białymstoku

- Po meczu z Rakowem mówiłem, że wolelibyśmy nadal grać, bo wyglądaliśmy bardzo dobrze. Teraz mieliśmy trochę czasu zarówno na to, aby mocno trenować, jak i na odrobinę odpoczynku i reprezentowanie swoich krajów. Loncar wrócił do treningów. Był wyłączony przez jakiś czas, ale teraz wrócił na murawę i to coś, co bardzo nas cieszy. Marcel jest coraz bliżej tego, aby pracować z drużyną, więc ogólnie sytuacja jest bardzo dobra - powiedział trener Jens Gustafsson podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Jednocześnie szwedzki szkoleniowiec przestrzegał, że spotkania z teoretycznie słabszym rywalem - Stalą Mielec - nie można lekceważyć.

- Jeśli ktoś myśli, że to będzie łatwy mecz, to muszę zadbać o to, aby tak nie myślał. Pamiętamy, jaki był wynik wyjazdowego starcia Stali z Legią. Musimy pamiętać, że aby być na najwyższym poziomie, musimy podchodzić poważnie do meczu z każdym przeciwnikiem. Myślę, że pozbyliśmy się złego nastawienia. Jestem dumny z tego, jak wszyscy pracują, i uważam, że nie musimy mieć żadnych obaw, jeśli chodzi o potencjalne zlekceważenie przeciwnika - stwierdził szkoleniowiec.

Relacja i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Stal Mielec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JŻ, Polsat Sport