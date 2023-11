Premier League: Manchester City - Liverpool. Relacja i wynik na żywo

W najbliższy weekend najważniejsze ligowe mecze piłkarskie odbędą się w Anglii i we Włoszech. W Premier League mistrz i lider Manchester City podejmie drugi w tabeli Liverpool. Po 12 kolejkach w Anglii na szczycie tabeli jest dość ciasno. Prowadzą "The Citizens", którzy zdobyli 28 punktów, ale tuż za ich plecami są Liverpool i Arsenal. Relacja i wynik na żywo meczu Manchester City - Liverpool od godz. 13:30 na Polsatsport.pl.

"Moim zdaniem to w tej chwili dwa najlepsze zespoły na świecie. Jedyny sposób, w jaki możemy podejść do tego meczu, to tak, jakby to był finał" - powiedział grecki obrońca Liverpoolu Kostas Tsimikas.

Manchester City jest w trakcie najlepszej spośród wszystkich drużyn czołowych lig europejskich serii 23 zwycięstw przed własną publicznością, licząc wszystkie rozgrywki. Ale zespół prowadzony przez Hiszpana Josepa Guardiolę boryka się z kontuzjami m.in. Belga Kevina De Bruyne, Chorwata Mateo Kovacica, Johna Stonesa czy Holendra Natana Ake.

Zdrowy jest natomiast Norweg Erling Haaland, który dotychczas nie pokonał bramkarzy tylko dwóch ekip, z którymi się zmierzył w Premier League, a jedną z nich jest właśnie Liverpool.

Mecz w Manchesterze, zaplanowany na godzinę 13.30, rozpocznie rywalizację w 13. kolejce - pierwszej po przerwie na listopadowe mecze reprezentacji.

PI, PAP