Uroczyste zakończenie sezonu 2023 motocyklowych mistrzostw świata. Podczas gali w hali Pabellon Fuente San Luis w Walencji wręczone zostaną trofea dla najlepszych w tym roku zawodników. Transmisja z tego wydarzenia w Polsacie Sport Premium 4, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

To prestiżowe wydarzenie będzie zwieńczeniem pasjonującego sezonu w wyścigach motocyklowych. Aż ciężko uwierzyć, że to już koniec sezonu - wszak jeszcze niedawno pasjonowaliśmy się jego początkiem. Dostarczył on gigantycznych emocji, o czym najlepiej świadczy fakt, że dopiero ostatnie zmagania Grand Prix w Walencji dały nam odpowiedź dotyczącą mistrza świata w królewskiej kategorii MotoGP.

Już wcześniej było wiadomo natomiast, że mistrzem w klasie Moto2 został Pedro Acosta, podczas gdy najlepszy w klasie Moto3 okazał się Jaume Masia.

Mijający sezon to także nostalgiczna chwila związane z pożegnaniem z zespołem Honda legendarnego Marca Marqueza, który spędził w niej aż jedenaście lat.

Podsumowanie całego sezonu w wyścigach motocyklowych odbędzie się podczas gali FIM MotoGP Awards.

Transmisja z gali od godz. 20:15 w Polsacie Sport Premium 4, Polsacie Box Go oraz na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport