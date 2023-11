Goście to ostatnia drużyna w tabeli. Po 15 meczach zgromadzili zaledwie 11 punktów. Do wyprzedzającego ich Podbeskidzia tracą dwa, a do "bezpiecznego" Znicza Pruszków - trzy. Jeśli podopieczni Artura Debina chcą pozostać w 1 Lidze, muszą zacząć wygrywać. Mecz z Legnicą nie będzie jednak łatwy.

Mecz z najsłabszą drużyną ligową wcale nie zapowiada się łatwy, bowiem piłkarze Miedzi nie są ostatnio zbyt skuteczni. Od ponad miesiąca nie wygrali meczu. Zanotowali jedną porażkę i dwa remisy. Na początku sezonu spisywali się lepiej, stąd 24 punkty i dziewiąte miejsce w lidze.

Relacja i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.