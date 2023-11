W pierwszym niedzielnym meczu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi ekipa Odry Opole zmierzy się na własnym boisku z Polonią Warszawa. Transmisja w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Gospodarze będą chcieli przerwać fatalną passę trzech porażek z rzędu. Drużyna ze stolicy polskiej piosenki ostatni raz schodziła z boiska zwycięsko 22 października, czyli ponad miesiąc temu. W poprzedniej kolejce przegrała w Płocku z Wisłą 0:2.

Mimo tak kiepskiej postawy w ostatnich tygodniach, Odra nadal znajduje się w ścisłej czołówce tabeli. Jest wiceliderem z punktem przewagi nad "grupą pościgową" w postaci Lechii Gdańsk, Górnika Łęczna oraz Motoru Lublin. Wszystkie te zespoły rozegrały już mecze w tej kolejce.

Ścisk w tabeli jest jednak olbrzymi, o czym świadczy fakt, że opolan po tej kolejce może wyprzedzić GKS Tychy, który plasuje się na... siódmej lokacie i traci do Odry zaledwie dwa "oczka".

O czołowych lokatach może na razie zapomnieć Polonia Warszawa, której celem jest odskoczenie od dolnych rejonów tabeli. "Czarne Koszule" podobnie jak Odra, nie wygrały na zapleczu PKO BP Ekstraklasy od trzech meczów. W poprzedniej kolejce zawodnicy ze stolicy zremisowali bezbramkowo na wyjeździe z Górnikiem Łęczna i znajdują się na 13. pozycji z czterema punktami przewagi nad strefą spadkową.

Co ciekawe, ostatni raz Odra rywalizowała z Polonią... 26 listopada 2016 roku, a więc równo siedem lat temu. Wówczas w 19. kolejce drugiej ligi opolanie wygrali w Warszawie po szalonym meczu 4:3. Po tamtym sezonie oba zespoły spotkał zupełnie inny los. Odra wespół z Rakowem Częstochowa i Puszczą Niepołomice awansowała do Fortuna 1 Ligi, natomiast Polonia spadła do trzeciej.

