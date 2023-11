- Ja bym chciał analizować reprezentację w aspektach piłkarskich: kto popełnił błąd, kto przegrał pozycję, kto się źle przesunął. Tymczasem my dzisiaj dziękujemy piłkarzom za to, że się w ogóle zaangażowali - grzmiał w niedzielnym Cafe Futbol ekspert Polsatu Sport, Tomasz Hajto.

Piłkarska reprezentacja Polski zakończyła we wtorek 2023 rok meczem towarzyskim z Łotwą. Choć "Biało-Czerwoni" wygrali 2:0, ogólnie minione 12 miesięcy trudno nazwać udanym czasem dla kadry.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski w centrum skandalu? Kibice Barcelony zbulwersowani

W programie Cafe Futbol Tomasz Hajto zwracał uwagę na cechy wolicjonalne naszych piłkarzy.

- Możesz mieć mniejsze lub większe umiejętności, możesz grać w reprezentacji lepiej lub gorzej, ale nigdy nie było tak, że dziękowaliśmy piłkarzom za samo zaangażowanie, za to, że chcieli, za to, że walczyli - zaczął były reprezentant Polski.

Hajto kontynuował swój monolog, przyrównując przy tym zawód piłkarza do innych profesji.

- Ja bym chciał analizować reprezentację w aspektach piłkarskich: kto popełnił błąd, kto przegrał pozycję, kto się źle przesunął. Tymczasem my dzisiaj dziękujemy piłkarzom za to, że się w ogóle zaangażowali. Panowie, to jest zawód jak każdy inny. Czy to jest taksówkarz, czy kucharz, czy pani ze sklepu - każdy musi się w pracy zaangażować i być skupionym - przekonywał ekspert.

Na koniec Hajto zacytował... Zbigniewa Bońka.

- Zbigniew Boniek zawsze mówi, że to jest najlepszy zawód świata. Robisz to, co kochasz, świetnie zarabiasz, a do tego spełniasz się jako człowiek - podsumował były piłkarz.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JŻ, Polsat Sport