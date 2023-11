Jechał z matką na pogrzeb, zginął w wypadku. Tragiczna śmierć byłego reprezentanta kraju

Jak podaje portal afrykańskiej telewizji eNCA, powołując się na informacje uzyskane od ojca byłego zawodnika, do tragedii doszło w niedzielę (26 listopada) rano w prowincji KwaZulu-Natal. Papi Khomane i jego matka Rita jechali na pogrzeb członka dalszej rodziny do miejscowości Newcastle. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

"Papi był człowiekiem małomównym, ale na boisku przemawiała za niego jego gra. Inspirujące było to, jak przemieniał się podczas meczów ze spokojnego człowieka w prawdziwego lidera. W ciągu dziewięciu lat Papi rozegrał dla naszego klubu ponad 150 spotkań, za każdym razem dając przykład tego, co to znaczy być Bukanierem. Jego przywództwo, zarówno jeśli chodzi o grę, jak i zachowanie, dodawało sił naszemu zespołowi. Jego przygoda z klubem to jednak nie tylko dokonania boiskowe. To także kontynuacja dziedzictwa, gdyż wcześniej w Orlando Pirates grał jego ojciec, Yster. Byli jednym z nielicznych duetów ojciec - syn w historii klubu" - czytamy w oświadczeniu Orlando Pirates.

Khomane grał w barwach "Bukanierów" w 1998-2007, dwukrotnie sięgając po mistrzostwo Republiki Południowej Afryki. Wcześniej przez cztery sezony grał w Jomo Cosmos z Johannesburga. W reprezentacji RPA, w której zadebiutował w 1998 roku, rozegrał 9 spotkań.

RI, Polsat Sport