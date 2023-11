Kurek znów błyszczy w Japonii! Co za występ

2023.11.26 (sun)

第12戦🔥

vs ヴォレアス北海道🐺

SET COUNT 3-0 (WIN)

⭕️25-15

⭕️25-20

⭕️25-9

9win 3lose 🐺🐶



本日も応援ありがとうございました🙇

来週は山口県でJTサンダーズ広島さんとの試合です!

来週に向けてまた頑張ります💪🔥



"DARE TO CHALLENGE"

〜Enjoy the competition !〜 pic.twitter.com/9lj2mXwckl