Enea Stelmet Zastal Zielona Góra przełamał się w Orlen Basket Lidze. Zwycięstwo w Lublinie

Dzięki trafieniom Dariousa Halla i Michała Kołodzieja to goście na początku spotkania byli lepsi. Później świetny fragment zanotował Tomislav Gabrić, zmieniając sytuację. Enea Stelmet Zastal mógł też jednak liczyć na Kamakę Hepę - po późniejszych jego trafieniach to goście prowadzili sześcioma punktami! Ostatecznie po akcji 3+1 Aleksandra Lewandowskiego po 10 minutach było 21:29. W drugiej kwarcie Gabrić i Wade zmniejszali straty do pięciu punktów. Następnie Barret Benson sprawił, że pozostały tylko dwa punkty różnicy. Zielonogórzanie utrzymywali się na prowadzeniu, bo skuteczni byli m. in. Hall i Washington. Po zagraniu skrzydłowego pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 45:50.

Zdecydowanie lepiej w trzecią kwartę weszli zawodnicy trenera Artura Gronka. Dzięki trafieniu z dystansu Tomislava Gabricia szybko wychodzili na prowadzenie. Trzema trójkami z rzędu odpowiedział później Paweł Kikowski, dzięki czemu to zielonogórzanie znowu byli lepsi. Po wsadzie Jana Wójcika różnica wzrosła do 10 punktów! Po 30 minutach było 67:76. W kolejnej części meczu Polski Cukier Start gonił wynik - po efektownej akcji Mateusza Dziemby przegrywał tylko trzema punktami. Później obie ekipy grały w rytmie “kosz za kosz”, a na prowadzeniu utrzymywali się goście. Na minutę przed końcem po rzutach wolnych Liama O’Reilly’ego lublinianie przegrywali tylko punktem. W końcówce Michał Kołodziej oraz Paweł Kikowski zachowali zimną krew na linii rzutów wolnych i to Enea Stelmet Zastal zwyciężył 95:91!

Polski Cukier Start Lublin - Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 91:95 (21:29, 24:21, 22:26, 24:19)

Polski Cukier Start Lublin: Liam O'Reilly 18, Tomislav Gabric 14, Barret Benson 13, Jabril Durham 12, Trey Wade 12, Filip Put 10, Jakub Karolak 6, Mareusz Dziemba 4, Roman Szymński 2, Michał Krasuski 0

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra: Paweł Kikowski 18, Darious Hall 14, Michał Kołodziej 14, Aleksander Lewandowski 13, Geoffrey Groselle 10, Jan Wójcik 9, Kamaka Hepa 7, Marcin Woroniecki 6, James Washington 2. Novak Music 2

MC, plk.pl