Spotkanie z Górnikiem gospodarze zaczęli ostrożnie, oddając inicjatywę rywalom. W 10. minucie groźny strzał z około 20 metrów oddał Lawrence Ennali, lecz Oliwier Zych popisał się skuteczną interwencją.

Chwilę później w polu karnym Puszczy powstało ogromne zamieszanie. Ennali oddał dwa strzały – pierwszy zablokował Artur Craciun, drugi odbił Zych. Dobitki próbował jeszcze Sebastian Musiolik, ale i on nie zdołał skierować piłki do bramki. Puszcza pierwsze zagrożenie stworzyła w 14. minucie, gdy Roman Jakuba strzelił z rzutu wolnego tuż obok słupka.

Potem znowu przeważali goście, ale następną okazję wypracowali sobie dopiero w 39. minucie. Po źle wykonamy rzucie rożnym przez Puszczę wyprowadzili szybki kontratak. Daisuke Yokota podał do Ennaliego, a gdy ten już szykował się do oddania strzału do pustej bramki, piłkę sprzed nóg wygarnął mu Jakub Bartosz.

Po chwili jednak Ennali został sfaulowany w polu karnym przez Michała Koja. Arbiter najpierw uznał, że zawodnik Górnika symulował i pokazał mu żółtą kartkę, ale wezwany przed monitor obejrzał zajście i podyktował "jedenastkę". Jej pewnym egzekutorem był Daisuke Yokota.

Po przerwie Puszcza dość szybko doprowadziła do wyrównania i to w typowy dla siebie sposób, po akcji rozpoczętej wyrzutem z autu przez Jakuba Bartosza. W polu karnym lot piłki przedłużył głową najpierw Artur Craciun, potem Kamil Zapolnik, aż wreszcie Piotr Mroziński – również głową – pokonał Daniela Bielicę.

W 71. minucie było już 2:1 dla Puszczy. Kryspin Szcześniak nie zdołał wybić piłki głową, dopadł do niej Zapolnik, który podał do Artura Siemaszki, a ten strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Bielicy na skuteczną interwencję.

Górnik starał się odrobić stratę, ale nie potrafił już wyprowadzić w pole dobrze zorganizowanej defensywy Puszczy. W doliczanym czasie gry groźny strzał oddał Erik Janza, ale Zych popisał się udaną interwencją. Podopieczni Jana Urbana ponieśli drugą kolejną porażkę.

Puszcza Niepołomice – Górnik Zabrze 2:1 (0:1).

Bramki: Mroziński 54, Siemaszko 71 - Yokota 45 (k)

Puszcza Niepołomice: Oliwier Zych – Piotr Mroziński, Artur Craciun, Roman Jakuba, Michał Koj (81. Łukasz Sołowiej) – Jakub Bartosz, Konrad Stępień, Michał Walski (69. Bartłomiej Poczobut), Wojciech Hajda, Mateusz Cholewiak (46. Artur Siemaszko) - Kamil Zapolnik (81. Kacper Cichoń)

Górnik Zabrze: Daniel Bielica - Norbert Barczak (87. Robert Dadok), Kryspin Szcześniak, Rafał Janicki, Erik Janza – Lawrence Ennali, Damian Rasak (87. Filipe Nascimento), Szymon Czyż (42. Adrian Kapralik), Dani Pacheco, Daisuke Yokota - Sebastian Musiolik (66. Piotr Krawczyk)

Żółte kartki: Bartosz, Jakuba, Hajda, Craciun, Cichoń, Poczobut - Nascimento

MC, PAP