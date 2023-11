Dwutygodniową przerwę na mecze reprezentacji kieleccy piłkarze wykorzystali na nabranie sił przed ostatnimi tegorocznymi meczami. Poza spotkaniem w Chorzowie, ich rywalami będą wyłącznie zespoły z czołówki tabeli (Lech Poznań, Śląsk Wrocław i Raków Częstochowa).

ZOBACZ TAKŻE: Raków i Polska zagrają na tym samym stadionie! Murawa już gotowa

- Podczas tych dwóch tygodni trochę odetchnęliśmy, ale pracowaliśmy bardzo intensywnie nad naszymi mankamentami. Najważniejsze, że mam duży ból głowy przy ustalaniu składu. W zespole jest coraz większa rywalizacja, co wprowadza jeszcze więcej pozytywnej energii” – mówił na konferencji prasowej przed meczem z Ruchem Kuzera.

Drużyna z Kielc nie przegrała ostatnich siedmiu ligowych spotkań (dwa zwycięstwa i pięć remisów). Korona ma 16 punktów i trzy „oczka” przewagi nad znajdującą się w strefie spadkowej Puszczą Niepołomice.

- Teoretycznie jest nieźle, ale najbliższy miesiąc da nam odpowiedź, w którym kierunku pójdziemy. Stać nas na regularne punktowanie. Najbliższe spotkanie jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Zdaję sobie sprawę, że to będzie trudny pojedynek – podkreślił szkoleniowiec.

W niedzielę piłkarze Korony zagrają po raz pierwszy w historii klubu na Stadionie Śląskim.

- Wielkość tego obiektu robi wrażenie, ale dla nas gra w tym miejscu to tylko dodatkowa motywacja. Ten stadion to kawał historii. Sam na nim też nie rywalizowałem, byłem tylko kilka razy jako kibic. Będziemy chcieli się tam bardzo dobrze zaprezentować – zapowiedział 40-letni szkoleniowiec.

Niedzielne spotkanie będzie miało szczególne znaczenie dla Miłosza Trojaka. Kapitan Korony przez siedem lat reprezentował barwy klubu z Chorzowa.

- Doskonale znam kibiców Ruchu. Dla nich mecz to święto. Ruch zawsze był trudnym rywalem. Ale my musimy pokazać swoją piłkarską jakość, która jest zdecydowanie większa niż rok temu. Wiemy, jaki mamy cel do wykonania. Samymi remisami go nie zrealizujemy, dlatego liczy się tylko wygrana. Do Chorzowa jedziemy po trzy punkty – powiedział Trojak.

Najbliższy rywal Korony zajmuje przedostatnią lokatę w tabeli, z zaledwie dziewięcioma zdobytymi punktami. Ale nikt w kieleckim obozie nie zamierza lekceważyć rywala.

- Zawodnikom Ruchu nie brakuje chęci i zaangażowania we wszystkim, co robią. Dla wielu z tych piłkarzy to życiowa szansa, aby zaprezentować się na najwyższym poziomie. Pod tym względem będzie to trudne spotkanie. Ruch wyjdzie na pewno mocno zdeterminowany, aby wygrać. Mamy jednak plan na ten pojedynek. Musimy być mocno skupieni – podkreślił Kuzera, który wyjawił, że skład wyjściowej jedenastki na niedzielną konfrontację będzie dla wielu osób sporą niespodzianką.

- Może dla niektórych będzie to pewne zaskoczenie, pod względem personaliów, ale też poszczególnych pozycji. Rywalizacja w zespole jest bardzo duża. Kiedyś trener Adam Nawałka powiedział o "gabinecie cieni". Mamy graczy, po których możemy sięgnąć. W czwartek miałem inny wyjściowy skład w głowie, ale po grze kontrolnej jestem przekonany do innej wersji wydarzeń – powiedział Kuzera.

Relacja i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.

JŻ, PAP