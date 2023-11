Beniaminek, choć zwyciężał tylko dwa razy, to może te wygrane z dumą wpisać do swojego CV. Częstochowianie do wygranej z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle dołożyli w poprzedniej kolejce trzy punkty w meczu z PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Rzeszowianie także wykorzystali kłopoty kadrowe kędzierzynian, wygrywając z nimi 3:0. Później dołożyli jeszcze dwa zwycięstwa ze Stalą i AZS-em. Z dorobkiem 13 punktów zajmują siódme miejsce w tabeli PlusLigi.

Relacja i wynik na żywo meczu Exact Systems Hemarpol Częstochowa - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport