Puchar Świata w Ruce: Konkurs indywidualny. Relacja i wyniki na żywo

W sobotnim konkursie nie było powodów do radości dla polskich kibiców. Do finałowej serii wszedł tylko Dawid Kubacki, który ostatecznie zajął 21. miejsce. Piotr Żyła był 31., Aleksander Zniszczoł 32., Paweł Wąsek 34., a Kamil Stoch uplasował się dopiero na 43. pozycji. Liczymy na to, że dziś będzie lepiej.