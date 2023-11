PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Śląsk Wrocław. Relacja i wynik na żywo

Leiva w rundzie jesiennej jest jednym z najważniejszych piłkarzy Śląska. Hiszpan świetnie współpracuje ze swoim rodakiem Erikiem Exposito i jest motorem napędowym wrocławskiego zespołu. W ostatnim spotkaniu z Cracovią za uderzenie przeciwnika Leiva został ukarany czerwoną kartką za co Komisja Ligi zawiesiła go na cztery spotkania. To oznacza, że piłkarz już w tym roku nie zagra.

Magiera na konferencji przed meczem z Radomiakiem nie kwestionował słuszności wyrzucenia Leivy z boiska w spotkaniu z Cracovią, ale nie ukrywał, że zaskoczeniem jest dla niego liczba meczów, które Hiszpan będzie musiał pauzować.

„Długość kary dla Nahuela jest dla mnie niezrozumiała. Zwłaszcza, że osoby, które doprowadziły do całej tej sytuacji nie zostały w ogóle ukarane. Nie zostało wzięte pod uwagę, co doprowadziło piłkarza do takiego zachowania. Zważając na okoliczności, kara moim zdaniem jest za wysoka. Będziemy rozważać, czy się odwoływać od tej decyzji” – dodał Magiera.

Zanim piłkarz Śląska uderzył rywala został przez niego ostro zaatakowany i wrocławianom należał się faul. Arbiter Marcin Szczerobowicz jednak nie zareagował i Leiva postanowił sam wymierzyć karę piłkarzowi Cracovii.

„Nahuel został sprowokowany i zareagował w najgorszy możliwy sposób. Pewnie sekundę później już żałował swojego zachowania. Jeszcze nie wiem, kto go zastąpi w meczu z Radomiakiem. Mam kilka pomysłów, ale nie podjąłem ostatecznej decyzji” – skomentował opiekun Śląska.

Śląsk mecz w Krakowie kończył w dziewiątkę, bo czerwoną kartką został ukarany również Jehor Macenko. Licząc wcześniejsze spotkanie w Chorzowie z Ruchem, wrocławianie w dwóch wyjazdowych ostatnich meczach ujrzeli trzy czerwone kartki.

„Trudno mi ocenić, czy mecz z Radomiakiem jest najtrudniejszy pod kątem ustalania składu. Przy kilku wcześniejszych też musiałem się nieźle nagłówkować. Na pewno jest to najważniejszy mecz, bo najbliższy. Zostały cztery kolejki do końca rundy i chcemy w tych czterech kolejkach zdobyć jak najwięcej punktów, niezależnie w jakim będziemy grali składzie” – podkreślił Magiera.

Na tę chwilę poza Leivą pozostali piłkarze są do dyspozycji trenera Śląska przy ustalaniu składu na poniedziałkowe spotkanie z Radomiakiem. Jak jednak zauważył szkoleniowiec, do wyjazdu do Radomia zostało jeszcze trochę czasu.

„Czterech naszych piłkarzy w ligowej przerwie było na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Dobra wiadomość jest taka, że wszyscy wrócili zdrowi. W piątek będę miał wszystkich zawodników do dyspozycji na treningu i będziemy się zastanawiać na ostatecznym wyglądem składu na mecz z Radomiakiem” – wyjaśnił Magiera.

PI, PAP