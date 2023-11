Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Martyny Klatt i Heleny Wiśniewskiej

Mające po 24 lata zawodniczki zdobyły jedyny złoty medal dla Polski podczas czempionatu globu w Duisburgu. Kajakarki trenowane przez Tomasza Kryka triumfowały na nieolimpijskim dystansie K-2 200 metrów. Dwa dni później duet Klatt, Wiśniewska zajął drugie miejsce już w konkurencji znajdującej się w programie najważniejszej imprezy sportowej czterolecia, czyli K-2 500 m. Na półmetku finału Biało-Czerwone nawet prowadziły, ale ostatecznie wygrały Dunki Emma Joergensen i Frederikke Matthiesen.

ZOBACZ TAKŻE: 89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu: Lista 20 nominowanych

- Za nami ciężkie przygotowania. Rezultaty, które uzyskiwałyśmy na treningach, dały nam przed zawodami trochę spokoju, więc stresu w porównaniu do poprzednich lat było znacznie mniej - oceniała występ szczęśliwa Klatt.

- Ja wiem już, jak smakuje medal olimpijski. Jest to szczęście i radość po prostu nie do opisania. Razem z Martyną zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby sukces z Duisburga powtórzyć w przyszłym roku w Paryżu - opowiadała z kolei Wiśniewska.



Więcej o Martynie Klatt i Helenie Wiśniewskiej można przeczytać TUTAJ.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Oddaj głos na swojego faworyta w w 89. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2023 Roku TUTAJ.

89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

2. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

3. Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

6. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka)

8. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

9. Oskar Kwiatkowski (snowboard)

10. Robert Lewandowski (piłka nożna)

11. Magda Linette (tenis)

12. Adrian Meronk (golf)

13. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

14. Mateusz Ponitka (koszykówka)

15. Magdalena Stysiak (siatkówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Aleksander Śliwka (siatkówka)

18. Iga Świątek (tenis)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Przegląd Sportowy, Polsat Sport