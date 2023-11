W poprzedniej kolejce Indykpol AZS Olsztyn przegrał z Asseco Resovią Rzeszów. - Z całą pewnością ten mecz nam nie wyszedł. Choć długo starałem się o nim nie myśleć, to temat powracał podczas rozmów ze sztabem szkoleniowym. Analizujemy nasze błędy i będziemy chcieli je poprawić. Choć mieliśmy dużo kontrataków, to robiliśmy sporo błędów - powiedział, cytowany przez oficjalny portal klubu, środkowy Jakub Majchrzak.

W poniedziałek olsztynianie będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Przed własną publicznością zmierzą się z GKS-em Katowice, przedostatnią drużyną ligi. - Jeśli przy dobrej zagrywce będziemy mieć szansę na kontrze, to musimy je wykorzystywać, a nie robić błędy. Ważna będzie również gra w systemie blok-obrona. Jeśli chodzi o najbliższy terminarz, to niewątpliwie nam on sprzyja. Na początku sezonu graliśmy z zespołami z tzw. „topki”. Teraz powinno być nam łatwiej, lecz do każdego meczu podchodzimy tak samo – chcemy go wygrać - dodał Majchrzak.

Katowiczanie ponieśli siedem porażek w siedmiu kolejkach. Jedyny punkt wywalczyli przeciwko CMC Aluron Warcie Zawiercie, z którą przegrali po tie-breaku.

Relacja i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JŻ, Polsat Sport