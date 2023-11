PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice. Gdzie oglądać?

W spotkaniu kończącym ósmą kolejkę PlusLigi siatkarzy Indykpol AZS Olsztyn podejmie GKS Katowice. Czy goście sięgną po swoje pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie? Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - GKS Katowice w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Ekipa z Olsztyna nie będzie miło wspominać swojego ostatniego występu na parkietach PlusLigi. Podopieczni Javiera Webera zostali bowiem całkowicie zdominowani przez Asseco Resovię Rzeszów, gładko ulegając na Podpromiu 0:3. Olsztynianie dopiero w trzecim secie "dobili" do granicy dwudziestu zdobytych punktów, dwie wcześniejsze partie przegrywając odpowiednio do 19 oraz 17. Szansa na rehabilitację już w poniedziałek, a przeciwnik, przynajmniej na papierze, wydaje się być do tego idealny.

Zespół z Katowic cały czas czeka bowiem na swoje premierowe zwycięstwo w bieżącej kampanii. Drużyna prowadzona przez Grzegorza Słabego ma w swoim dorobku zaledwie jedno "oczko", wywalczone na początku listopada w Zawierciu. Gra katowiczan cały czas bardzo mocno faluje, czego przykładem może być chociażby ostatnie starcie ze Stalą Nysa. GKS kapitalnie zaprezentował się w pierwszym secie, którego wygrał do 14, a następnie nie nawiązał walki z rywalami w dalszej części spotkania. Czy w rywalizacji z Indykpolem nadejdzie długo wyczekiwane przełamanie?

