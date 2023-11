Od 2:0 do 2:3! Siatkarki z Kalisza odwróciły losy meczu

Gospodynie niemrawo rozpoczęły to spotkanie, w efekcie siatkarki Energa MKS szybko zbudowały solidną zaliczkę (4:8, 6:12). W środkowej części seta role się jednak odwróciły – ekipa z Mielca rozkręcała się z akcji na akcję, a przyjezdne spuściły z tonu. Po skutecznym ataku Weroniki Gierszewskiej, Stal odrobiła straty (19:19). Wygrała też kluczowe akcje w końcówce, a wynik na 25:22 ustaliła Emilia Mucha.

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku (7:7), znów do głosu doszły mielczanki, które po punktowej serii prowadziły 12:7. W dalszej części seta przyjezdne nie były w stanie odrobić strat. Siatkarki Stali były skuteczniejsze w ataku i powiększały przewagę (16:10, 20:12). Ostatnią akcję seta skończyła Gierszewska (25:17).

Set numer trzy to udane otwarcie zespołu z Kalisza (3:7). Gospodynie odrobiły straty, prowadziły 11:10, ale wówczas poszła seria rywalek przy zagrywkach Karoliny Drużkowskiej (11:16). Gospodynie przegrywały już 13:20, ale zerwały się do walki i zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (18:20). Energa MKS zdołała jednak utrzymać przewagę w końcówce (21:25).

W czwartej partii oglądaliśmy wyrównaną rywalizację obu zespołów, a wynik krążył wokół remisu (7:7, 16:16). Przyjezdne wygrały cztery akcje z rzędu (18:22), ale gospodynie złapały kontakt (22:23). Aleksandra Rasińska obiła blok rywalek i wywalczyła piłkę setową, ale gospodynie doprowadziły do gry na przewagi. Rozstrzygnęły ją dwa skuteczne ataki Aleksandry Cygan (24:26).

Spotkanie zakończyło się więc tie-breakiem. Lepiej rozpoczęły go kaliszanki, które po punktowym bloku miały cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8). Po niej skuteczna gra w ataku pozwoliła przyjezdnym utrzymać wyraźną przewagę. Zuzanna Kuligowska atakiem po bloku wywalczyła piłkę meczową, a po chwili zakończyła rywalizację w tym spotkaniu (9:15).

Najwięcej punktów: Weronika Gierszewska (32), Emilia Mucha (14), Katarzyna Bryda (13) – Stal; Aleksandra Rasińska (22), Karolina Drużkowska (22), Karolina Fedorek (15) – MKS. MVP: Aleksandra Rasińska (22/46 = 48% skuteczności w ataku).

ITA TOOLS Stal Mielec – Energa MKS Kalisz 2:3 (25:22, 25:17, 21:25, 24:26, 9:15)

Stal: Emilia Mucha, Izabela Bałucka, Weronika Gierszewska, Katarzyna Bryda, Sonia Kubacka, Sylwia Kucharska – Klaudia Łyduch (libero) oraz Olena Lymareva, Kamila Dyduła, Pola Nowacka, Aleksandra Walczak. Trener: Mateusz Grabda.

MKS: Alicja Grabka, Karolina Drużkowska, Karolina Fedorek, Dajana Boskovic, Lucija Mlinar, Aleksandra Cygan – Izabela Śliwa (libero) oraz Aleksandra Rasińska, Katarzyna Wawrzyniak, Natalia Pajdak, Zuzanna Kuligowska. Trener: Marcin Widera.

Wyniki i skróty meczów 8. kolejki Tauron Ligi:

2023-11-23: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – PGE Rysice Rzeszów 0:3 (26:28, 16:25, 18:25)

2023-11-24: Grot Budowlani Łódź – MOYA Radomka Radom 3:0 (25:18, 25:23, 25:21)

2023-11-26: UNI Opole – Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (12:25, 11:25, 16:25)

2023-11-27: #VolleyWrocław – ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (20:25, 22:25, 22:25)

2023-11-27: ITA Tools Stal Mielec – Energa MKS Kalisz 2:3 (25:22, 25:17, 21:25, 24:26, 9:15)

2023-11-29: Grupa Azoty Akademia Tarnów – Pałac Bydgoszcz (środa, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).

