ITA TOOLS Stal Mielec to beniaminek TAURON Ligi. Na początku sezonu zespół z Podkarpacia ma swoje problemy. W siedmiu kolejkach mielczanki tylko raz cieszyły się z wygranej. Mają na swoim koncie dwa punkty i zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Dwa pewne kroki i dość mocne potknięcie…

Włodarze klubu zdecydowali się na zmianę szkoleniowca. Wiesława Popika zastąpił Mateusz Grabda, który do tej pracował w męskiej siatkówce. Młody trener zadebiutował w Łodzie, gdzie jego podopieczne przegrały z Grot Budowlanymi 0:3.

W poniedziałek po raz pierwszy poprowadzi Stal przed własną publicznością. - Jestem typem człowieka, który nie boi się wyzwań. Jest to na pewno dla mnie, pracującego od kilku dobrych lat w siatkówce męskiej coś zupełnie nowego. Nie znam środowiska damskiej siatkówki, nie znam personaliów innych zespołów, jaki prezentują poziom oraz sztabów szkoleniowych. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, aby nauczyć się TAURON Ligi. Natomiast dla mnie jako trenera bez względu na to, czy to jest siatkówka damska czy męska liczą się wartości takie jak: ciężka i mądra praca, wzajemny szacunek oraz wiara dziewczyn, sztabu w siebie i w to, co robimy - powiedział szkoleniowiec po podpisaniu kontraktu.

Relacja i wynik na żywo meczu ITA TOOLS Stal Mielec - Energa MKS Kalisz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JŻ, Polsat Sport