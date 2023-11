Siatkarki ze stolicy województwa dolnośląskiego w siedmiu rozegranych dotychczas spotkaniach zanotowały trzy wygrane oraz cztery porażki. #VolleyWrocław ma tym samym na swoim koncie siedem punktów i plasuje się na dziewiątym miejscu w tabeli. Taka lokata z pewnością nie zadowala Julii Szczurowskiej i spółki. Podopieczne Michala Maska czeka jednak w poniedziałkowy wieczór niezwykle trudny sprawdzian.

A to wszystko dlatego, że do Wrocławia przyjedzie ŁKS Commercecon Łódź. Obrończynie tytułu zgromadziły póki co w swoim dorobku czternaście "oczek", co przekłada się na piąte miejsce w stawce.

W sześciu ostatnich meczach rozegranych między zainteresowanymi drużynami wrocławianki zdołały ugrać zaledwie dwa sety, czterokrotnie przegrywając "do zera". Statystyki nie przemawiają za ekipą miejscowych, ale #VolleyWrocław stać na nawiązanie walki z najlepszymi zespołami w kraju.

Relacja i wynik na żywo meczu #VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19.00.