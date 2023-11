Włosi ocenili Szczęsnego i Milika. Te słowa zabolą napastnika

Najciekawsze wydarzenia w Turynie miały miejsce od 27. do 33. minuty. Najpierw gola dla "Starej Damy" strzelił Dusan Vlahovic, któremu asystował Federico Chiesa. Serb przełamał się po długiej serii bez bramki, trwającej od 16 września.

Gospodarze cieszyli się z prowadzenia tylko sześć minut. Po dośrodkowaniu z prawej strony Francuza Marcusa Thurama do remisu mocnym strzałem z ok. 10 metrów doprowadził argentyński mistrz świata Lautaro Martinez. Szczęsny nie miał w tej sytuacji zbyt wiele do powiedzenia. Więcej goli już nie padło. Juventus i Inter zainkasowały więc po jednym punkcie.



Po meczu włoskie media oceniły grę każdego z piłkarzy. Wojciech Szczęsny otrzymał szóstkę w dziesięciostopniowej skali.

"Niemożliwy do obrony strzał Lautaro. Poza tym dwie pewne interwencje po uderzeniach Lautaro i Thurama. Był to dla niego jeden z najbardziej relaksujących występów we włoskich derbach. Zaliczył też kilka skutecznych wyjść do wysokich piłek" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport".

Inne redakcje - między innymi Eurosport, TuttoMercato i Sport Mediaset - zgodziły się co do tego, że Szczęsny niewiele mógł zrobić przy trafieniu Martineza.



Znacznie gorzej oceniono natomiast wejście Milika. Napastnik pojawił się na murawie w 80. minucie, a tak jego grę recenzowano w "La Gazzetta dello Sport":



"Razem z doliczonym czasem wszedł na ostatni kwadrans w miejsce Chiesy. Występ do statystyk – dotknął piłki dwa razy i nawet nie było widać, że wszedł. Zawsze tyłem do bramki" - napisano.

Juventus jest wiceliderem tabeli z 30 punktami na koncie. Do prowadzącego Interu turyńczycy tracą dwa "oczka".

JŻ, Polsat Sport