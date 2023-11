Napastnik Legii Warszawa wypowiedział się na łamach portalu "ruik.cz". 34-latek przedstawił byłego szkoleniowca Rakowa Częstochowa w bardzo dobrym świetle.

- To byłaby bomba. W Polsce ma wielkie nazwisko. Ci, którzy trenowali u niego w Rakowie, mówią, że odkąd zaczęli z nim współpracę, zupełnie inaczej postrzegają piłkę i to, co dookoła niej. Zwraca uwagę na elementy, których inni trenerzy nawet by nie pomyśleli. Inaczej wygląda praca z kadrą, a inaczej z klubem, ale gdyby dostał czas - mówił 36-krotny reprezentant Czech. Ponadto podkreślił, że trener Papszun jest szkoleniowcem wymagającym i aktualnie czeka na dobrą ofertę.

Przypomnijmy, że 49-latek odszedł z Rakowa po wywalczeniu mistrzostwa Polski w sezonie 2022/2023. Kiedy z reprezentacji Polski zwolniony został Fernando Santos, Papszun od razu stał się jednym z głównych kandydatów do poprowadzenia Biało-Czerwonych. Ostatecznie wybór padł na Michała Probierza.

Teraz nazwisko Papszuna przewija się w czeskich mediach w kontekście zastąpienia Silhavego. Nie jest jednak jedynym kandydatem. Wkrótce czeska federacja powinna ogłosić nazwisko nowego selekcjonera.

mtu, Polsat Sport