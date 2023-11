FC Barcelona i FC Porto zmierzą się w spotkaniu piątej kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. To starcie prawdopodobnie wyłoni drużynę, która do ostatniej serii gier przystąpi z pozycji lidera. Transmisja meczu FC Barcelona - FC Porto w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Do wtorkowej rywalizacji "Duma Katalonii" przystąpi po dość niespodziewanym remisie w spotkaniu ligowym z Rayo Vallecano. Ekipa z Madrytu prowadziła przez większą część meczu i dopiero w 82. minucie gry padł gol wyrównujący i było to trafienie samobójcze. Jeśli chodzi o fazę grupową LM, to drużynie Roberta Lewandowskiego szło bardzo dobrze aż do potyczki z Szachtarem Donieck. 7 listopada Barcelona przegrała 0:1 z ukraińskim zespołem. Tym samym mecz z FC Porto będzie niezwykle ważny dla układu sił w grupie H.

"Smoki" mają tyle samo punktów co Barcelona. W przeciwieństwie do ekipy prowadzonej przez Xaviego Hernandeza Porto przystąpi do meczu po przekonującym zwycięstwie w lidze. Wicemistrz Portugalii pokonał 4:0 CDC Montalegre. Natomiast w Champions League jedyną stratę punktów podopieczni Sergio Conceicao ponieśli w meczu właśnie z Barceloną. Na początku września "Duma Katalonii" wygrała na Estadio do Dragao 1:0 po bramce Ferrana Torresa.

Jeżeli wtorkowe spotkanie zakończy zwycięstwem którejś z drużyn, to poznamy nowego lidera grupy. Remis sprawi, że sytuacja przed ostatnią serią gier stanie się dużo bardziej wymagająca dla obu zespołów.

Transmisja meczu FC Barcelona - FC Porto w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o 20:50.

mtu, Polsat Sport