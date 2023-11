Young Boys i Crvena zvezda to kluby, które nie miały szczęścia w losowaniu. Trafiły bowiem do silnej grupy z Manchesterem City i RB Lipsk. Dwaj potentaci zapewnili już sobie - jako pierwsze drużyny w tej edycji - awans do fazy pucharowej. We wtorek stoczą między sobą walkę o pierwsze miejsce w grupie, tymczasem Szwajcarzy i Serbowie będą bić się o prawo gry w Lidze Europy.

ZOBACZ TAKŻE: Mariusz Pudzianowski z propozycją dla Roberta Lewandowskiego! "MMA? Pomogę!"

Obie drużyny mają po jednym punkcie - wywalczonym w spotkaniu między sobą. 4 października padł remis 2:2. Tym razem gospodarzem będzie ekipa Young Boys, która chciałaby ten fakt wykorzystać.

Piłkarzem drużyny z Berna jest Łukasz Łakomy, który choć dostaje szanse w lidze krajowej, w Champions League wciąż nie zadebiutował. Czy zmieni się to we wtorek?

Relacja i wynik na żywo meczu Young Boys Berno - Crvena zvezda na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

JŻ, Polsat Sport