Potężny cios dla reprezentacji! Mistrzyni olimpijska zrezygnowała z walki o igrzyska

Estońska federacja kilka tygodni temu ponagliła Lehis, by ta udzieliła jasnej deklaracji, czy zamierza startować w grudniu Vancouver w kwalifikacjach do przyszłorocznych igrzysk. Zawodniczka zwlekała z odpowiedzią do ostatnich minut, by ostatecznie... zrezygnować z występów w kadrze. W długim liście do Związku wyjaśniła, że jej decyzja podyktowana jest fatalną atmosferą w krajowej federacji i brakiem spójnej wizji działaczy i trenerów na temat tego, jak mają wyglądać przygotowania do walki o Paryż.

"Występowanie w drużynie narodowej zawsze było dla mnie zaszczytem. W ostatnim czasie tematowi reprezentacji towarzyszą jednak wyłącznie intrygi i skandale. Włożyłam mnóstwo pracy, by po kontuzji wrócić na najwyższy poziom sportowy i mogę dziś powiedzieć, że mi się to udało. Nie rozumiem jednak działań, podejmowanych przez Związek, by nasza kadra zakwalifikowała się na igrzyska w Paryżu. Nie widziałam ani nie słyszałam żadnej wizji kierownictwa na temat przygotowań czy czegokolwiek, co mogłoby pomóc żeńskiej drużynie w osiągnięciu sukcesu. A jeżeli taka wizja jest, ale nie została mi ona przedstawiona, odbieram to jako deklarację Związku, że nie byłam częścią tego planu i nie byłam brana pod uwagę przy ustalaniu składu reprezentacji. Zawsze jestem gotowa walczyć o miejsce w kadrze, ale nie widzę niestety takiej możliwości przy obecnym zarządzie" - czytamy w liście, wysłanym przez Lehis do estońskiej federacji.

29-latka w rozmowie z dziennikiem "Postimees" zwróciła również uwagę na to, że nikt ze Związku nie skontaktował się z nią ani nie pomógł jej w powrocie do zdrowia po kontuzji, a krajowa federacja odmówiła jej zwrotu kosztów za dojazdy na zawody niższej rangi, w których startowała, by odzyskać formę.

Katrina Lehis jest jedną z najbardziej utytułowanych estońskich szpadzistek. W dorobku ma między innymi srebro (Montreux 2015) i złoto (Nowy Sad 2018) mistrzostw Europy oraz brąz i złoto igrzysk olimpijskich z Tokio z 2020 roku.

RI, Polsat Sport