Ważą się losy PlusLigi. Dojdzie do dużych zmian

Na wtorek 28 listopada zostało zaplanowane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wszystkich klubów PlusLigi. Temat spotkania to reforma rozgrywek na lata 2025-2028. - Mamy generalnie dwa rozwiązania: albo zmienić system grania, albo zmniejszyć liczbę zespołów. Wybór będzie należał do przedstawicieli klubów, którzy we wtorek będą o tym w swoim gronie dyskutowali - mówi w rozmowie z Interią prezes PLS, Artur Popko.

Jedno jest pewne - kibiców siatkówki w Polsce czeka dużo zmian. Mowa o reformie PlusLigi, która jest nieunikniona. Pytanie tylko, do jakich zmian dojdzie? Jak wspomniał Popko, brane pod uwagę są dwa warianty - pierwszy, bardzo drastyczny, wedle którego dojdzie do zmniejszenia rozgrywek z 16 do 14 zespołów. Drugi mówi o zmianie systemu rozgrywania ligi.

O tym, jaki wariant zostanie wybrany, zadecydują kluby na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Od jakiegoś czasu mówi się, że PlusLiga zostanie zmniejszona, ale jak zaznaczył Popko - nie jest to takie oczywiste.

- Nie chodzi o zmniejszanie, to raczej dopasowanie formatu rozgrywek do kalendarza na lata 2025-2028, który jest nam narzucany przez FIVB. Dotyczy to wszystkich lig, nie tylko polskiej. Okres, w którym możemy przeprowadzać rozgrywki, jest ograniczony i musimy zadecydować, co w związku z tym zrobić. Mamy generalnie dwa rozwiązania: albo zmienić system grania, albo zmniejszyć liczbę zespołów. Wybór będzie należał do przedstawicieli klubów, którzy we wtorek będą o tym w swoim gronie dyskutowali - przyznał.

Rozgrywki krajowe muszą być dostosowane do kalendarza opublikowanego przez FIVB. Nie od dziś wiadomo, że to właśnie zmagania reprezentacyjne są najczęściej brane pod lupę w kontekście częstotliwości grania. Sezon na kadrę jest bardzo wydłużony. To z kolei zmusza do zmian również na niwie klubowej.

- Moim zdaniem najważniejsza jest dyskusja o kalendarzu obejmującym ligę i okres reprezentacyjny. Zresztą takowa toczy się już od lat. Najnowszy kalendarz przygotowany przez FIVB jest w miarę logiczny, zrobiono to, co się dało w ramach przyjętej filozofii. Rozgrywki klubowe mają zagwarantowaną pewną liczbę tygodni, musimy się więc do tego dostosować. Odwlekamy naszą decyzję, aby przeanalizować wszystkie możliwości. To, co wybierzemy, będzie obowiązywało przez następne trzy lata. Możliwe, że zostaniemy przy 16 zespołach, ale możliwe też, że zmniejszymy ligę do 14 - rzekł Popko.

