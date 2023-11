"Kanonierzy" mają za sobą udany weekend. Podopieczni Mikela Artety po zwycięstwie nad Brentford i remisie Manchesteru City z Liverpoolem objęli prowadzenie w ligowej tabeli. Arsenal prowadzi również w grupie B Ligi Mistrzów. Na dwie serie gier przed końcem londyńczycy mają na koncie dziewięć punktów. Zwycięstwo w środowym meczu da im awans do fazy pucharowej.

ZOBACZ TAKŻE: Czy Marek Papszun obejmie reprezentację Czech? "To byłaby bomba"

Z kolei Lens przystąpi do meczu z Arsenalem po ligowej wygranej nad Clermont. Mecz zakończył się wynikiem 3:0. Teraz podopiecznych Francka Haise czeka walka o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Wygrana nad Arsenalem znacząco mogłaby ich przybliżyć do realizacji celu.

Faworytami środowej potyczki będą piłkarze Arsenalu. Czy Lens sprawi niespodziankę? Przypomnijmy, że po dwóch stronach barykady staną dwaj reprezentanci Polski - Jakub Kiwior z Arsenalu i Przemysław Frankowski z Lens.

Relacja i wynik na żywo meczu Arsenal - RC Lens na Polsatsport.pl. Początek o 21:00.

mtu, Polsat Sport