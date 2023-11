Nie żyje 21-letni kibic piłkarskiej reprezentacji

We wtorek 21 listopada Komory rywalizowały na stadionie Stade de Moroni z Ghaną. Był to mecz kwalifikacji mistrzostw świata. Spotkanie ostatecznie zakończyło się triumfem Komorów 1:0. Jedyną, a zarazem decydującą bramkę w tym spotkaniu zdobył, grający na co dzień w Herthcie Berlin, Myziane Maolida.

Do tragicznego wydarzenia doszło jeszcze przed pierwszym gwizdkiem. Cała sytuacja miała miejsce przy jednym z wejść prowadzących na stadion w Moroni. Według podanych informacji niektórzy kibice próbowali sforsować bramę. Sytuację próbowali opanować policjanci. W ruch poszły tarcze, pałki, a także broń palna.

Według doniesień AFP 21-latek został postrzelony w głowę przez funkcjonariuszy policji. Lekarze udzielili pomocy kibicowi. Moindze następnie został przetransportowany do szpitala w Tanzanii. O śmierci fana reprezentacji Komorów poinformowano we wtorek 28 listopada.

AA, Polsat Sport