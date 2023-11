Robert Kubica ma za sobą niezwykle udany sezon w mistrzostwach świata długodystansowych, w których jego zespół Orlen Team WRT zajął pierwsze miejsce w kategorii LMP2. W ekskluzywnej rozmowie z Kristianem Sobierajskim dla Polsatu Sport, były kierowca Formuły 1 wypowiedział się na temat nie tylko tegorocznej rywalizacji, ale nawiązał już do kolejnego roku.

W 2024 roku Kubica nadal będzie związany z PKN Orlen, o czym poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Współpraca została przedłużona o kolejne trzy lata. Kubica będzie startował w wyścigach długodystansowych, ale w najwyższej klasie Hypercar.

- Dwie pozytywne informacje. Jedna była wiadoma od tygodnia, czyli mój program sportowy - mistrzostwa świata w wyścigach długodystansowych za kierownicą Ferrari. Dodatkowo będę łączył to z mistrzostwami Europy w wyścigach dystansowych. To ta seria, którą wygrywaliśmy razem z Orlen Team WRT w 2021 roku. Tam będę jeździł prototypem, którym startowałem przez ostatnie trzy lata. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie PKN Orlen, z którym współpracuję już piąty sezon - powiedział Kubica w rozmowie z Polsatem Sport.

ZOBACZ TAKŻE: To już pewne! Robert Kubica podpisał kontrakt z Ferrari

Doświadczony kierowca zdaje sobie sprawę, że bez solidnego wsparcia samemu ciężko jest osiągnąć sukces w sportach motorowych.

- Bardzo cieszę się, że będziemy kontynuować współpracę, która - przynajmniej z mojego punktu widzenia, układa się bardzo dobrze. Pan prezes Obajtek był zawsze pozytywnie nastawiony do moich startów i reprezentowania Polski oraz promowania marki na arenie międzynarodowej poprzez wyścigi. Do tego jeszcze sztab ludzi, który jest poza kamerami, a który jest bardzo ważny. Te ostatnie pięć lat wyglądały bardzo fajnie i mam nadzieję, że przyszłość będzie równie pozytywna - nie tylko na torze, ale i poza nim - zaznaczył 38-latek.

Kubica przyznał, że mimo upływu lat i nabytego doświadczenia, nadal szuka nowych rozwiązań i uczy się pewnych rzeczy na nowo.

- Każdy dzień może cię czegoś nauczyć. W każdym wyścigu, każdym okrążeniu można zrobić coś lepiej. Wygraliśmy tytuł mistrza świata w LMP2, będąc na podium w sześciu wyścigach na siedem. Mimo to jednak, zawsze można coś zrobić lepiej. To nie jest tak, że przychodziło to łatwo - rzekł.

Kubica posiada wielkie doświadczenie w sportach motorowych. Przez lata był kierowcą Formuły 1, a także rywalizował w rajdach samochodowych. Teraz próbuje swoich sił w wyścigach długodystansowych.

- Mieliśmy lepsze i gorsze dni. Jeździliśmy bardzo równo, nie podejmując dużego ryzyka, co myślę, że jest kluczem do sukcesu w wyścigach długodystansowych. To nie jest tak jak dawniej. Jest taki stary stereotyp, że im dłuższy wyścig, tym bardziej trzeba oszczędzać auto, wystarczy być na mecie. Dawniej tak było. W tym roku nie wygraliśmy wyścigu w Le Mans przez dwadzieścia sekund straty. Przez sześć, siedem godzin jechaliśmy pięć sekund z przodu, dziesięć, dwadzieścia sekund z tyłu. I tak naprawdę przez ostatnie dziesięć godzin nie było w ogóle oszczędzenia. Trzeba znaleźć znaleźć ten kompromis - zasugerował były kierowca BMW Sauber.

Wspomniany kompromis podczas wyścigu, to coś co Kubica wyciągnął z tegorocznego sezonu.

- To mnie sporo nauczyło i dało sporo przekonania, co jest ważne w wyścigach długodystansowych. Oczywiście prędkość jest bardzo ważna, tak jak wydajność całego pakietu, ale jednak podejście i odpowiedni kompromis jest też bardzo ważny. I w życiu prywatnym, i zawodowym każda chwila może cię czegoś nauczyć. W momencie, kiedy jako kierowca uważasz, że już wszystko wiesz, to jest ten moment, kiedy powinieneś odłożyć kask i zająć się czymś innym - skwitował Kubica.