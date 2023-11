Gol na 1:0 padł w dziewiątej minucie meczu i było to trafienie dla Napoli. Dośrodkowywał Kvicha Kvaratskhelia. Następnie piłkę w głąb pola karnego zgrał Giovanni Di Lorenzo. Tam był Giovanni Simeone, który skierował futbolówkę do bramki w taki sposób, że ta przekroczyła linię bramkową mimo interwencji Andrija Łunina.

Reakcja "Królewskich" była błyskawiczna. Brahim Diaz poprowadził szybki atak środkiem pola, po czym zagrał do lewego skrzydła, gdzie znalazł się Rodrygo. Brazylijczyk zszedł do prawej nogi uderzył w "okienko" bramki Aleksa Mereta. Niewiele ponad 10 minut później było już 2:1 dla Realu. Znakomitym dośrodkowaniem popisał się David Alaba. W polu karnym spod opieki obrońców uwolnił się Jude Bellingham. Niezawodny w tym sezonie Anglik oddał strzał głową i dał swojej drużynie prowadzenie.

W kolejnych minutach mecz był bardzo dynamiczny. Zarówno jedni, jak i drudzy szukali swoich szans do zdobycia bramki. W 30. minucie blisko był Diaz, ale po jego uderzeniu piłka nieznacznie minęła słupek. Ostatecznie w pierwszej części gry nie zobaczyliśmy już goli.

Zaledwie dwie minuty po zmianie stron padło trafienie wyrównujące. Po podaniu Di Lorenzo Frank Anguissa próbował zagrać piłkę w pole karne. Futbolówka odbiła się od jednego z defensorów Realu i ponownie spadła pod nogi Kameruńczyka. Ten zdecydował się na strzał i pokonał Łunina. Goście z Neapolu mieli doskonałą szansę do wyjścia na prowadzenie, ale w kluczowym momencie kontrataku Kvaratskhelia niedokładnie podał do wprowadzonego z ławki Osimhena. W 64. minucie gry boisko musiał opuścić Piotr Zieliński. Reprezentant Polski nabawił się kontuzji w jednym ze starć.

Później większe zagrożenie pod bramką rywali stwarzali "Królewscy". Po kilku nieudanych próbach w końcu dopięli swego. W 84. minucie świetnym strzałem z dystansu popisał się Nico Paz. Futbolówka po strzale 19-latka przeszła po rękach Mereta i zatrzepotała w siatce.

Napoli próbowało jeszcze odwrócić losy spotkania i doprowadzić do remisu. Bezskutecznie. W doliczonym czasie gry wynik meczu ustalił Joselu, który skierował piłkę do siatki z bliskiej odległości po podaniu Bellinghama. "Los Blancos" po pięciu meczach mają komplet punktów w grupie C. "Azzurri" są drudzy z siedmioma punktami na koncie.

Real Madryt - SSC Napoli 4:2 (2:1)

Bramki: Rodrygo 11, Bellingham 22, Paz 84, Joselu 90+4 - Simeone 9, Anguissa 47

mtu, Polsat Sport