Te zespoły już awansowały do fazy pucharowej Ligi Mistrzów

Już niedługo zakończy się faza grupowa Ligi Mistrzów. Zobaczcie, które zespoły już zapewniły sobie awans do następnego etapu największego europejskiego pucharu.

Ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane w środę 13 grudnia. To prawdopodobnie wtedy poznamy wszystkie ekipy, które pojawią się w kolejnej rundzie rywalizacji na arenie międzynarodowej. Mimo to kilka zespołów zapewniło sobie już awans do fazy pucharowej.

Warto przypomnieć, że podczas pierwszego etapu rywalizacji w Champions League 32 drużyny zostają podzielone na osiem grup. Z każdej z nich do kolejnej rundy awansują po dwie ekipy. Natomiast drużyny, które kończą rozgrywki na trzecich miejscach, przenoszone są do fazy pucharowej Ligi Europy.

Zobaczcie, które ekipy już zapewniły sobie awans do kolejnego etapu rywalizacji na najwyższym poziomie europejskiego futbolu.

AA, Polsat Sport