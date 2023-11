Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Oskara Kwiatkowskiego

Oskar Kwiatkowski w tym roku przeszedł do historii! Został mistrzem świata oraz zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej slalomu giganta równoległego. Żaden Polak nie osiągnął w snowboardzie równoległym tyle, ile Podhalanin. Teraz Kwiatkowski dostał nominację w 89. Plebiscycie "PS" na Najlepszego Sportowca Polski.

Oskar Kwiatkowski na mistrzostwa świata do Bakuriani jechał z dobrym nastawieniem. Jego wyniki w Pucharze Świata przed głównymi zawodami sezonu napawały optymizmem. Jednak to, co wydarzyło się w niedzielę 19 lutego przeszło najśmielsze oczekiwania wszystkich. W tym i samego zawodnika.

Kwiatkowski w Gruzji formę potwierdzał już od samego początku. Mistrzostwa świata w Bakuriani były dość szalonym pomysłem, ponieważ nigdy do tej pory nie odbyły się tam zawody rangi ani Pucharu Świata, a tym bardziej mistrzostw świata. Dla wielu snowboardzistów start tam był wielką niewiadomą.



89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

2. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

3. Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

6. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka)

8. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

9. Oskar Kwiatkowski (snowboard)

10. Robert Lewandowski (piłka nożna)

11. Magda Linette (tenis)

12. Adrian Meronk (golf)

13. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

14. Mateusz Ponitka (koszykówka)

15. Magdalena Stysiak (siatkówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Aleksander Śliwka (siatkówka)

18. Iga Świątek (tenis)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Przegląd Sportowy, Polsat Sport