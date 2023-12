Argentyna rozbita na piłkarskich mistrzostwach świata!

Piłkarze Mali zdobyli brązowy medal mistrzostw świata do lat 17, które odbywają się w Indonezji. W meczu o 3. miejsce zespół z Afryki pokonał Argentynę 3:0 (2:0). W sobotnim finale Niemcy zmierzą się z Francją.

Drużyna z Ameryki Płd. przystąpiła do meczu źle skoncentrowana. Widać było, że Argentyńczycy są bardzo rozczarowani porażką w półfinale po rzutach karnych z Niemcami.

Pierwszego gola szybko zdobył kapitan Mali Ibrahim Diarra (9), dla którego była to już piąta bramka w turnieju. Tuż przed przerwą po rzucie wolnym podwyższył Mamadou Doumbia (45). To kompletnie odebrało chęć do gry zespołowi Diego Placente. Tuż po zmianie stron wynik ustalił Hamidou Makalou (48).

Mali - Argentyna 3:0 (2:0)

Bramki: Ibrahim Diarra (9), Mamadou Doumbia (45), Hamidou Makalou (48).

Żółte kartki: Mali - Hamidou Makalou, Ousmane Thiero, Bourama Kone. Argentyna - Octavio Ontivero.

Sędzia: Ming Fu (Chiny).

