Lewandowski na Instagramie opublikował zrzut ekranu ze swojego Spotify Wrapped, czyli podsumowanie roku, które jest personalizowane dla każdego użytkownika Spotify. Dzięki temu można między innymi sprawdzić, jakich gatunków muzyki najczęściej słuchało się w ostatnim czasie.

Jak się okazuje, muzyką, która najczęściej pojawia się w słuchawkach kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, jest Urbano Latino. Na drugim miejscu uplasował się Pop, natomiast trzeci był Rap. Na opublikowanej przez Lewandowskiego relacji pojawiła się także Bachata. Znalazła się ona na czwartym miejscu.

Warto zaznaczyć, że swojej miłości do tego gatunku muzyki nie ukrywa żona napastnika Barcelony. Anna Lewandowska w swoich mediach społecznościowych często publikuje nagrania, na których widać jak tańczy Bachatę. Należy przypomnieć, że słowo to odnosi się zarówno do muzyki, jak i do tańca.

Polsat Sport