To była brawurowa akcja w wykonaniu żony polskiego skoczka. Ewa Bilan-Stoch wzięła udział w akcji przewozu samochodów terenowych dla ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. Popularna fotografka znana jest z wielu charytatywnych akcji i działania na rzecz Ukrainy, ale to było zdecydowanie coś niespotykanego.

- To nie Disco, to czołg! - napisał popularny profil "Exen", który współpracował z żoną skoczka przy organizacji konwoju i oznaczając ją na Twitterze. Bilan-Stoch odpowiedziała "I to jaki!" komentując przejazd ogromnych maszyn w śniegu.

Rodzina Stochów słynie z wielu akcji charytatywnych i pomocy potrzebującym. W 2021 roku Kamil i Ewa Stochowie włączyli się do pomocy potrzebującym przekazując na licytację cenne przedmioty. Skoczek ofiarował fundacji swój kask, a jego małżonka diadem, który był elementem jej stroju podczas Gali Mistrzów Sportu.

PI, Polsat Sport